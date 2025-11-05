Принятие Президентом Касым-Жомартом Токаевым Указа "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан" стало важным этапом в формировании новой идеологической рамки государственной политики. По мнению политического обозревателя Газиза Абишева, документ задаёт базовый вектор развития страны и отражает зрелость политической системы. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Этот документ можно рассматривать как базовый вектор внутренней политики государства", — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему необходимость систематизации внутренней политики возникла именно сейчас, Абишев подчеркнул, что этот процесс назревал давно и был бы актуален в любое время.

"Я думаю, что год назад, и два года назад была необходимость систематизации внутренней политики. Если бы сейчас этой систематизации не было, то и через год, через два эта необходимость была бы. Поэтому про вопрос “именно сейчас” нельзя сказать, что мы находимся в какой-то особой точке. Это в целом актуальный вопрос для любого этапа развития государства", — сказал он.

По его мнению, все обозначенные направления — от общественного диалога до молодежной и культурной политики требуют комплексного подхода, так как каждый из этих секторов является частью единой системы внутренней устойчивости.

"Я думаю, все направления требуют наиболее комплексной работы. Среди них нет тех, что можно решать упрощенно. Все они связаны между собой. Существует идеализированная модель общества и гражданина, которая способствует максимальному росту благосостояния, крепости институтов и выживаемости нашего государственного проекта в бурном потоке истории", — пояснил политический обозреватель.

Он добавил, что разработанная концепция направлена на минимизацию внутренних угроз и укрепление единства общества.