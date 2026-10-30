Концепцию для топливно-энергетического комплекса представили в Минэнерго
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Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провёл рабочее совещание по вопросам применения искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе. В обсуждении приняли участие председатель совета директоров компании 01.AI, внештатный советник Президента Казахстана доктор Кай-Фу Ли, подключившийся в режиме онлайн, и представители казахстанского офиса Q.AI.
В ходе совещания представлена концепция «Energy AI Kazakhstan», направленная на формирование единой цифровой среды для внедрения искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы отрасли.
Кай-Фу Ли представил подходы компании к применению ИИ в энергетике. Участники ознакомились с архитектурой предлагаемой платформы, её функциональными возможностями и сценариями использования в деятельности Министерства и подведомственных организаций.
В числе представленных решений — раннее выявление рисков дефицита топлива, автоматизация подготовки и проверки отчётности, а также мониторинг промышленной безопасности. Их применение призвано повысить оперативность анализа отраслевых данных и обоснованность принимаемых решений.
Отдельное внимание уделено цифровым двойникам энергетических объектов. Такие инструменты позволяют моделировать производственные процессы, анализировать состояние оборудования, выявлять потенциальные отклонения и оценивать последствия различных сценариев до принятия технических решений.
Предлагаемая архитектура объединяет отраслевые базы знаний, информационные системы и специализированных ИИ-агентов для выполнения конкретных производственных и управленческих задач.
Одним из ключевых принципов концепции определено обеспечение технологического и информационного суверенитета Казахстана. Предусматривается размещение данных, вычислительной инфраструктуры и отраслевых моделей на территории страны под контролем Министерства.
В ходе совещания также обсуждены возможные этапы реализации инициативы: проведение пилотных испытаний на реальных отраслевых данных, оценка эффективности предлагаемых решений и последующее масштабирование инструментов, подтвердивших практическую пользу для отрасли.
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