Концептуальные тезисы Президента легли в основу преамбулы и ключевых статей Конституции – Ерлан Карин
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Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина "Наша идеология – Конституция", в которой он рассказал о работе над новым Основным законом.
По его словам, концептуальные тезисы Президента Касым-Жомарта Токаева легли в основу преамбулы и ключевых статей Конституции.
Как отметил Карин, многие принципиальные положения нового Основного закона были предложены лично Главой государства.
"Следует отметить, что преамбула и основные статьи Конституции были подготовлены на основе концептуальных тезисов Главы государства. Более того, многие важнейшие изменения и принципиально новые положения, прежде всего направленные на защиту интересов простых граждан, были предложены лично Президентом", – написал Государственный советник.
По словам Карина, мировоззренческие подходы Президента нашли отражение не только в содержании Конституции, но и в ее символике.
"Как уже неоднократно отмечалось, Касым-Жомарт Кемелевич, работая с различными документами и выступая с публичными речами, всегда пишет слова "Суверенитет" и "Независимость" с заглавной буквы. Этот принцип сохранен и в новом тексте Конституции, поскольку данные понятия должны окончательно закрепиться в общественном сознании как священные и основополагающие ценности. Это еще раз подтверждает, что Конституция построена на системе четко определенных мировоззренческих принципов", – отметил он.
Государственный советник подчеркнул, что именно поэтому в новом Основном законе нашли отражение ключевые идеи, определяющие развитие страны.
"Поэтому в Основном законе нашли отражение и наша подлинная история, и идея Справедливого Казахстана, и принцип "Закон и Порядок", и концепция "Таза Қазақстан", и ценности единства и согласия, и развитие культуры, образования, науки и инноваций", – говорится в статье.
Карин отметил, что новая Конституция не только закрепляет систему государственных ценностей, но и определяет стратегическое направление развития Казахстана.
"Это Конституция, укрепляющая национальную идентичность, систематизирующая ценности и четко определяющая основы государственности. Самое главное – в ней ясно обозначен образ будущего Казахстана. Страна видит себя прогрессивным, цивилизованным государством, опирающимся на науку, образование и инновации. Поэтому главная задача внутренней политики сегодня – обеспечить прочное утверждение и защиту ценностей, закрепленных в Конституции", – резюмировал Ерлан Карин.
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