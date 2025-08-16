  • 16 Августа, 23:16

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес городу более 10 млрд тенге

Концерт посетили 27 тысяч человек.

Сегодня, 22:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Jennifer Lopez / Instagram Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
137
Фото: Jennifer Lopez / Instagram

На Центральном стадионе Алматы состоялось грандиозное шоу мировой звезды Дженнифер Лопес, которое посетили 27 тысяч человек. Среди них — около 7 тысяч гостей из 35 стран, что сделало концерт не только музыкальным событием, но и значимым культурным и туристическим явлением, передает BAQ.KZ.

По данным организаторов, экономический эффект превысил 10 млрд тенге.

  • более 10 млрд тенге составил общий оборот;

  • около 600 млн тенге поступило в виде налогов;

  • иностранные туристы оставили в Алматы свыше 5 млрд тенге только за время проведения концерта.

Команда певицы высоко оценила организацию шоу. По словам главного режиссёра тура и технического директора Григория Антропова, подготовка алматинской площадки оказалась лучшей среди всех концертов в рамках тура.

Эксперты отмечают, что такие события укрепляют туристический имидж Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей.

Самое читаемое

Наверх