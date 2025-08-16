Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес городу более 10 млрд тенге
Концерт посетили 27 тысяч человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Центральном стадионе Алматы состоялось грандиозное шоу мировой звезды Дженнифер Лопес, которое посетили 27 тысяч человек. Среди них — около 7 тысяч гостей из 35 стран, что сделало концерт не только музыкальным событием, но и значимым культурным и туристическим явлением, передает BAQ.KZ.
По данным организаторов, экономический эффект превысил 10 млрд тенге.
-
более 10 млрд тенге составил общий оборот;
-
около 600 млн тенге поступило в виде налогов;
-
иностранные туристы оставили в Алматы свыше 5 млрд тенге только за время проведения концерта.
Команда певицы высоко оценила организацию шоу. По словам главного режиссёра тура и технического директора Григория Антропова, подготовка алматинской площадки оказалась лучшей среди всех концертов в рамках тура.
Эксперты отмечают, что такие события укрепляют туристический имидж Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Корова забодала ребенка на песочнице в Павлодарской области