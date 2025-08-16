На Центральном стадионе Алматы состоялось грандиозное шоу мировой звезды Дженнифер Лопес, которое посетили 27 тысяч человек. Среди них — около 7 тысяч гостей из 35 стран, что сделало концерт не только музыкальным событием, но и значимым культурным и туристическим явлением, передает BAQ.KZ.

По данным организаторов, экономический эффект превысил 10 млрд тенге.

более 10 млрд тенге составил общий оборот;

около 600 млн тенге поступило в виде налогов;

иностранные туристы оставили в Алматы свыше 5 млрд тенге только за время проведения концерта.

Команда певицы высоко оценила организацию шоу. По словам главного режиссёра тура и технического директора Григория Антропова, подготовка алматинской площадки оказалась лучшей среди всех концертов в рамках тура.

Эксперты отмечают, что такие события укрепляют туристический имидж Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей.