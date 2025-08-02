Американская икона поп‑музыки Дженнифер Лопес впервые выступила в Казахстане в рамках мирового тура Up All Night, который включает 17 городов по всему миру. 1 августа концерт состоялся на стадионе Astana Arena в Астане, передает BAQ.kz.

Заполненный стадион и толпы фанатов

Событие собрало полный стадион зрителей, среди которых были как местные жители, так и более 15 000 иностранцев, что подтвердил продюсер концерта Малик Хасенов.

Толпы фанатов начали собираться до открытия — некоторые пришли за пять часов до начала шоу, чтобы насладиться атмосферой масштабного события.

Эффект для экономики Астаны

Концерт принес городу экономический эффект порядка 6,5 млрд тенге (около 12–12,6 млн долларов): это расходы на проживание, питание, транспорт, а также прямые налоговые поступления свыше 400 млн тенге. Успех мероприятия принес пользу для развития событийного туризма.

Логистика и организация

Организация транспортного потока входила в приоритеты: запустили шаттл‑автобусы с 16:00, которые доставляли зрителей с пяти ключевых точек города до Astana Arena и обратно после концерта. В сети распространились кадры, где водители шаттлов включали песни певицы, когда развозили зрителей после концерта.

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Шоу и сет‑лист

Выступление длительностью около двух часов охватило любимые хиты Джей Ло. За время шоу артистка успела сменить более пяти образов и подарить публике яркий визуальный спектакль с динамичной хореографией и живым звучанием.

Значимость для культурного ландшафта

Концерт мировой звезды стал знаковым событием для Казахстана — впервые столица приняла мировую звезду такого уровня на коммерческом концерте класса А. По словам организаторов, мероприятие станет импульсом к тому, чтобы сделать Астану регулярной площадкой для подобных глобальных культурных событий.

Напомним, футбольные матчи отложили ради шоу Дженнифер Лопес в Алматы 10 августа.