Концерт или матч: «Кайрат» отреагировал на планы по выступлению Канье Уэста

Ранее в сети появилась информация о том, что 14 августа в Алматы состоится концерт американского рэпера Канье Уэста. Сообщалось, что выступление артиста запланировано на Центральном стадионе города.

О предстоящем концерте сообщил менеджер исполнителя Джозеф Карре.

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Позже в акимате Алматы подтвердили информацию о достигнутых договоренностях по проведению мероприятия. По предварительным данным, концерт должен пройти 14 августа в 21:00 на Центральном стадионе.

Однако футбольный клуб «Кайрат» заявил, что указанная дата не была согласована с клубом, который проводит на этой арене домашние матчи и продолжает выступление в еврокубковых турнирах.

В пресс-службе клуба отметили, что согласно календарю Казахстанской Премьер-лиги команда должна сыграть на Центральном стадионе домашние матчи 8 и 15 августа. Кроме того, в период с 11 по 13 августа на арене может состояться встреча в рамках еврокубков.

В клубе подчеркнули, что проведение масштабных концертов требует времени на установку и демонтаж сцены, а также создает дополнительную нагрузку на футбольное поле и инфраструктуру стадиона. Это может повлиять на состояние газона и подготовку арены к официальным матчам.

В ФК «Кайрат» заявили, что проведение массовых мероприятий на Центральном стадионе возможно только после согласования со всеми заинтересованными сторонами и с учетом спортивного календаря.

До завершения необходимых процедур клуб считает преждевременным утверждение Центрального стадиона в качестве площадки для концерта Канье Уэста 14 августа.