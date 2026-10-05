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Концерт Кайрата Нуртаса в Алматы взяли под усиленную охрану

5 Октября 2026, 21:47
АВТОР
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ДП Алматы 5 Октября 2026, 21:47
5 Октября 2026, 21:47
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Фото: ДП Алматы

В Алматы прошел масштабный концерт Кайрата Нуртаса, который собрал тысячи зрителей. Безопасность и общественный порядок обеспечивали около 3 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Основные силы были сосредоточены на территории проведения концерта, прилегающих улицах и ключевых транспортных направлениях.

Полицейские обеспечивали безопасность зрителей и регулировали дорожное движение.  

Для нас любое массовое мероприятие — это прежде всего ответственность за безопасность людей. Наша задача заключается в том, чтобы жители и гости города могли спокойно отдыхать, наслаждаться концертом и возвращаться домой без происшествий, — отметил замначальника ДП Алматы Адильгожа Кусаинов.

Полиция Алматы продолжает обеспечивать безопасность на крупных культурных, зрелищных и спортивных мероприятиях города.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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