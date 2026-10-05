Концерт Кайрата Нуртаса в Алматы взяли под усиленную охрану
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы прошел масштабный концерт Кайрата Нуртаса, который собрал тысячи зрителей. Безопасность и общественный порядок обеспечивали около 3 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Основные силы были сосредоточены на территории проведения концерта, прилегающих улицах и ключевых транспортных направлениях.
Полицейские обеспечивали безопасность зрителей и регулировали дорожное движение.
Для нас любое массовое мероприятие — это прежде всего ответственность за безопасность людей. Наша задача заключается в том, чтобы жители и гости города могли спокойно отдыхать, наслаждаться концертом и возвращаться домой без происшествий, — отметил замначальника ДП Алматы Адильгожа Кусаинов.
Полиция Алматы продолжает обеспечивать безопасность на крупных культурных, зрелищных и спортивных мероприятиях города.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными
- В Алматы готовятся к сильному дождю: экстренные службы приведены в готовность
- Казахстан закупит 40 тысяч голов крупного рогатого скота