В Бостандыкском районе прошла необычная акция к Наурызу — по улицам города проехал автобус с открытой крышей, где выступал этноансамбль, передает BAQ.KZ.

Артисты исполняли национальные композиции прямо в городском пространстве — праздник буквально вышел на улицы.

Маршрут прошёл через «Атакент», Ботанический сад, Парк Первого Президента, Mega Alma-Ata и проспекты аль-Фараби и Абая.

Жители снимали, подпевали и встречали автобус аплодисментами.