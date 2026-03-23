Концерт на колесах: Музыкальный автобус проехал по Алматы
Праздник буквально вышел на улицы.
Сегодня 2026, 11:37
179Фото: Акимат города Алматы
В Бостандыкском районе прошла необычная акция к Наурызу — по улицам города проехал автобус с открытой крышей, где выступал этноансамбль, передает BAQ.KZ.
Артисты исполняли национальные композиции прямо в городском пространстве — праздник буквально вышел на улицы.
Маршрут прошёл через «Атакент», Ботанический сад, Парк Первого Президента, Mega Alma-Ata и проспекты аль-Фараби и Абая.
Жители снимали, подпевали и встречали автобус аплодисментами.
"Так Алматы отмечает Наурыз — живо, ярко и в движении", - отметили в городском акимате.