  • Главная
  • Новости
  • Концерт на колесах: Музыкальный автобус проехал по Алматы 

Сегодня 2026, 11:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
179
Фото: Акимат города Алматы

В Бостандыкском районе прошла необычная акция к Наурызу — по улицам города проехал автобус с открытой крышей, где выступал этноансамбль, передает BAQ.KZ.

Артисты исполняли национальные композиции прямо в городском пространстве — праздник буквально вышел на улицы.

Маршрут прошёл через «Атакент», Ботанический сад, Парк Первого Президента, Mega Alma-Ata и проспекты аль-Фараби и Абая.

Жители снимали, подпевали и встречали автобус аплодисментами.

"Так Алматы отмечает Наурыз — живо, ярко и в движении", - отметили в городском акимате. 

Наверх