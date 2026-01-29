В Екатеринбурге отменили концерт комика Нурлана Сабурова, который должен был состоятся 3 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал ЕЖ.

Как сообщает телеграм-канал, билеты на мероприятие были проданы еще неделю назад. Однако, перенос концерта подтвердили и организаторы, сославшись на "непреодолимые обстоятельства".

– Деньги покупателям возвратят автоматически в течение 10 дней, – отмечается в публикации.

Выступления Сабурова начали отменять по всей России с декабря 2025 года. Причиной могут быть две шутки комика — когда он назвал россиян, переехавших в Казахстан, мигрантами с акцентом и шутка про Иисуса в выпуске шоу "Что было дальше?".