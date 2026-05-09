Концерт-спектакль «Момышұлы Бауыржан» ко Дню Победы прошел в Астане

В столичном Дворце мира и согласия в День Победы прошел концерт-спектакль «Момышұлы Бауыржан», посвящённый Народному герою Бауыржану Момышулы. Постановка объединила театр, музыку и архивные материалы, напомнив зрителям о подвиге фронтовиков и цене Великой Победы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Концерт организован Управлением культуры Астаны. Культурное мероприятие посвятили Народному герою Казахстана Бауыржану Момышулы – легендарному военному командиру, писателю и одному из символов мужества казахского народа в годы Второй мировой войны.

Постановка собрала ветеранов, военнослужащих, студентов, представителей интеллигенции и жителей города. В основу спектакля легли исторические факты, архивные видеоматериалы и публикации военного времени. Через театральные сцены зрителям показали фронтовой путь Бауыржана Момышулы, его характер, отношение к солдатам и преданность Родине.

Концерт-спектакль сопровождался живым музыкальным исполнением, хореографией и мультимедийными решениями. Со сцены прозвучали песни военных лет и композиции о памяти, доме и фронтовом братстве. Авторы постановки также сделали акцент на судьбах простых солдат и тысяч казахстанцев, ушедших на фронт.

Главные роли исполнили известные казахстанские актёры - Куандык Кыстыкбаев, Бақыт Қажыбек, Асылхан Толепов и Данияр Оразаев. В концерт-спектакле также приняли участие Айгуль Косанова, Жангали Жузбай, Бауыржан Исаев, Клара Толенбаева, Медет Салыков, Алтынай Жорабаева, Гульсим Мырзабекова, Даурен Толеубаев, Хамит Отарбаев, Нурсат Алмас, Озгерис Шерикбай, хор детской творческой студии «Жас сарбаз» Национального военно-патриотического центра и группа Art4man.

Мероприятие завершилось продолжительными аплодисментами зрителей и стало одной из памятных культурных программ, прошедших в столице в честь 9 Мая.