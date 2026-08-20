Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
Причиной стало отсутствие уведомления акимата.
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Выступление казахстанского комика Галыма Калиакбарова в одном из заведений Астаны было остановлено после визита сотрудников акимата и полиции. Причиной стало отсутствие предварительного уведомления властей о проведении мероприятия.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как во время концерта в зал пришли сотрудники полиции, после чего стендапера увели за кулисы. По словам очевидцев, причины прекращения выступления на месте им не объяснили.
Позже в акимате Есильского района сообщили, что организаторы не уведомили местные власти о проведении мероприятия за 10 дней. В связи с этим концерт, по данным акимата, проходил без предусмотренного законодательством согласования.
Представители районной администрации также заявили, что прибывших для разъяснения требований сотрудников акимата организаторы не допустили в заведение.
После этого организаторов доставили в управление полиции Есильского района. С ними провели профилактическую беседу, после чего отпустили.
Обстоятельства произошедшего связаны с соблюдением установленного порядка проведения публичных мероприятий.
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