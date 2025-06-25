Запланированные выступления казахстанского артиста Jah Khalib (Бахтияра Мамедова) в Москве отменены, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Mash.

Артист должен был дать два концерта с общим гонораром 66 101 960 тенге. В райдере артиста были халяльное мясо, сигареты и билеты для команды из Алматы, Анапы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Однако оба мероприятия внезапно сорвались, официальная причина — неизвестна.

Первое шоу планировалось 10 июля в клубе Peach в Большом Саввинском переулке. Там в рамках летних вечеринок также заявлены Шура, Лазарев, Лепс, A’Studio и Успенская. Столы продавались по цене от 264 тыс тенге и выше. Второе выступление должно было состояться 11 июля на летнем фестивале. Обе афиши были сверстаны, но артист так и не появится на сцене.

Отмена концертов породила волну слухов.

К слову, в апреле 2023 года Jah Khalib оказался в центре скандала после появления сторис с флагом Украины. Позже он заявил, что якобы "ничего не выкладывал", а в тот момент эвакуировал жену.

Затем последовали отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

В казахстанских медиа артиста критиковали за его высказывания о жертвах насилия. После этого он преимущественно выступает за границей.