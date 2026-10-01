Концерты Канье Уэста в Петербурге отменили: организатора проверяют на мошенничество

Концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября, официально отменены. Об этом сообщило московское агентство Say Agency, занимавшееся организацией выступлений. Покупателям пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что полиция Петербурга начала доследственную проверку Say Agency по возможному факту мошенничества. Поводом, по данным издания, стало обращение депутата местного заксобрания после жалоб покупателей на проблемы с возвратом средств. С исками к организатору уже выступили жители Москвы и Воронежа. Они требуют вернуть не только стоимость билетов, но и расходы на транспорт и проживание.

Выступление Уэста должно было пройти на «Газпром Арене». Организаторы заявляли, что всего за два дня после старта продаж было куплено более 100 тысяч билетов. При этом стадион отказался принимать концерт из-за отсутствия подписанного договора аренды площадки.