Корь и новый учебный год: что ждет непривитых детей в Казахстане

Эпидемиологическая ситуация по кори в Казахстане остается нестабильной. Перед началом нового учебного года санитарные врачи усиливают профилактические меры, в том числе проверку прививочного статуса и вакцинацию непривитых детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК оценили риски распространения инфекции после возвращения детей в образовательные учреждения.

«Возвращение детей в школы и детские сады не является причиной роста заболеваемости, однако тесное и длительное общение большого количества детей создает условия для более быстрого распространения инфекции при наличии восприимчивых, прежде всего непривитых детей», – сообщили в Комитете.

Перед началом учебного года в стране продолжается подчищающая и наверстывающая иммунизация. Вакцинация предусмотрена для детей в возрасте 2-5 лет и 7-18 лет, которые не получили прививки против кори в установленные сроки.

В ведомстве сообщили, что за семь месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 7 127 случаев кори. Из них 5 850 пришлись на детей до 14 лет, 145 - на подростков и 1 132 - на взрослых. Показатель заболеваемости составил 34,7 на 100 тысяч населения.

При этом 70% заболевших, или 5 008 человек, составили непривитые дети. В 2 633 случаях причиной отсутствия вакцинации стал отказ от прививки, у 858 детей имелись медицинские противопоказания, еще 1 517 не достигли прививочного возраста.

За семь месяцев текущего года против кори привили более 155 тысяч детей в возрасте одного года и свыше 183 тысяч шестилетних детей. В целом ежегодно вакцинацию против кори получают порядка 700 тысяч детей в возрасте одного года и шести лет.

Отдельный порядок действий предусмотрен при выявлении заболевания непосредственно в школе или детском саду. Полное закрытие образовательной организации в таком случае не предполагается.

«В зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном очаге могут вводиться ограничительные мероприятия, в том числе временное недопущение непривитых контактных детей к посещению организованного коллектива на период инкубации инфекции. Также могут ограничиваться перемещение детей и проведение массовых мероприятий», – пояснили в КСЭК.

При регистрации случая кори проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц и оценивается их прививочный статус. За контактными устанавливается медицинское наблюдение, а при наличии показаний проводится экстренная иммунизация.

Перед новым учебным годом основной профилактической мерой остается вакцинация детей, которые не привиты или получили не полный курс прививок против кори.