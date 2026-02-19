Более 50 детей госпитализированы с корью в Астане
В столичной Многопрофильной городской детской больнице №3 продолжают поступать дети с диагнозом корь, несмотря на спад заболеваемости с начала года. Врачи вновь призвали родителей своевременно вакцинировать своих детей, передает BAQ.KZ.
Заместитель директора по медицинской части больницы Роза Утегенова отметила, что рост числа пациентов с корью в столице начался в октябре 2025 года, достиг максимума в ноябре-декабре, а с января 2026 года наблюдается постепенное снижение.
«На сегодня в стационаре находятся более 50 детей, заболевших корью. В основном это малыши до пяти лет, но среди госпитализированных есть также школьники и студенты», — сообщила Утегенова.
Медики напоминают, что корь относится к вакциноуправляемым инфекциям, и её можно предотвратить с помощью вакцинации. Не привитый ребёнок очень заразен, а осложнения болезни могут быть тяжелыми — пневмония, бронхит и поражение центральной нервной системы.
Первая прививка детям делается в возрасте одного года комбинированной вакциной против кори, краснухи и паротита. В связи с эпидемиологической ситуацией действует постановление главного государственного санитарного врача о дополнительной иммунизации детей с шести месяцев.
«Процент вакцинированных малышей в раннем возрасте остаётся низким. Родителям необходимо проявлять ответственность за здоровье своих детей и не откладывать вакцинацию», — подчеркнула Роза Утегенова.
Врачи настоятельно рекомендуют родителям следить за графиком прививок, начинать ифтар с постепенной вакцинации и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках кори.
