Корабль протаранил траулер у берегов Мавритании, моряки пропали без вести
Трагедия у берегов Мавритании.
У побережья мавританского города Нуадибу произошло драматическое столкновение на море, которое привлекло внимание международной общественности, передает BAQ.KZ.
Как сообщает испанское издание La Voz de Galicia, 105-метровое грузовое судно Right Whale протаранило 31-метровый морозильный траулер Tafra 3. Авария случилась 19 сентября и продолжалась не менее 4,5 минут — по морским меркам, это целая вечность.
Судя по видеокадрам, опубликованным в Сети, момент столкновения был по-настоящему страшным: траулер оказался буквально под напором огромного судна, а моряки, в панике, пытались спастись. На одном из видео видно, как двое членов экипажа Tafra 3 карабкаются по рыболовным сетям, чтобы добраться до более безопасной части судна, тогда как нос Right Whale продолжает давить корпус их корабля.
На борту Tafra 3 находились 26 человек. Из них 21 удалось спасти, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, но шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются.
Власти Мавритании уже начали расследование трагедии. Капитан судна Right Whale был арестован после дачи показаний местной жандармерии. По предварительной информации, рассматриваются версии нарушения правил навигации и халатности.
