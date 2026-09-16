Корея – Казахстан – Европа: Токаев предложил создать сквозной транспортный коридор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку, которая соединит Республику Корея с Европой через Центральную Азию. Об этом Глава государства заявил на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», передает BAQ.KZ.

Транзит через Казахстан планируют довести до 100 млн тонн

По словам Президента, на фоне изменений глобальных цепочек поставок роль Центральной Азии как связующего звена между Востоком и Западом значительно возросла.

Казахстан ставит задачу увеличить совокупный объем транзитных перевозок через территорию страны до 100 млн тонн. Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор. За последние шесть лет объем перевозок по нему увеличился в пять раз. В перспективе его пропускную способность планируется довести до 20 млн тонн.

«На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган», – сказал Президент.

Токаев предложил объединить возможности этих маршрутов и сформировать единую транспортную цепочку от Кореи через Центральную Азию до Европы. Перспективным направлением он также назвал сотрудничество между южнокорейским портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии.

Казахстан готов возобновить поставки энергоресурсов в Корею

Отдельное внимание на саммите Президент уделил энергетике. Он отметил, что Казахстан ежегодно добывает около 100 млн тонн нефти и входит в число ведущих мировых производителей углеводородов.

«Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в Корею», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан также заинтересован в сотрудничестве с корейскими компаниями в геологоразведке и освоении новых месторождений. В качестве примера Президент привел работу KNOC на нефтяных месторождениях страны и участие Hyundai Engineering в проекте крупного газоперерабатывающего завода. Еще одним перспективным направлением Токаев назвал нефтегазохимию. Казахстан намерен развивать производство полипропилена и полиэтилена и приглашает корейский бизнес создавать предприятия с высокой добавленной стоимостью.

Токаев предложил расширить сотрудничество в атомной сфере

Президент также заявил о перспективах взаимодействия в атомной промышленности на фоне глобального энергетического перехода.