Корея может принять участие в развитии Alatau City, портов и аэропортов Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом и генеральным директором Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития KIND Ким Бок Хваном. Стороны обсудили перспективы участия компании в крупных инфраструктурных и инвестиционных проектах Казахстана.

Глава государства отметил важную роль KIND в развитии казахско-корейского инвестиционного сотрудничества. Компания уже имеет опыт работы в Казахстане – она принимала участие в реализации проекта Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

Корейская сторона подключается к проекту Alatau City

Одной из главных тем встречи стало развитие Alatau City. Касым-Жомарт Токаев отметил потенциал нового города и выразил надежду на активное участие корейской стороны в реализации инфраструктурных и инвестиционных инициатив.

По итогам встречи состоялся обмен соглашением о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City между Alatau City Authority и KIND.

Также стороны обменялись меморандумом о взаимопонимании между Caspian Group и KIND и стратегическим соглашением между Qazaqstan Investment Corporation и KIND.

Казахстан и Корея обсуждают совместный инвестиционный фонд

Еще одним направлением стало создание казахско-корейского совместного инвестиционного фонда.

Предполагается, что новый механизм позволит привлекать корейский капитал и технологии в инфраструктурные и энергетические проекты Казахстана.

Президент также призвал KIND принять участие в масштабной программе обновления социальной и транспортной инфраструктуры страны.

В фокусе – Актау, Курык и региональные аэропорты

Стороны отдельно обсудили возможности участия KIND в модернизации транспортно-логистической системы Казахстана.

Речь идет в том числе о развитии портов Актау и Курык, а также проектах строительства и реконструкции региональных аэропортов.

Ким Бок Хван отметил роль Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии и выразил готовность содействовать дальнейшему расширению экономического сотрудничества двух стран.

Корейская корпорация зарубежной инфраструктуры и городского развития KIND специализируется на поддержке международных инфраструктурных проектов и городского развития. В Казахстане компания уже участвовала в реализации БАКАД, а теперь рассматривается как потенциальный партнер по новым крупным проектам.