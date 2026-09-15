Кормозаготовительная кампания в Казахстане выполнена почти на 89%
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В Казахстане сельхозтоваропроизводители заготовили 36,7 млн тонн кормов всех видов. Это около 89% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период 2026-2027 годов.
Сколько кормов уже заготовили
По оперативным данным акиматов регионов, кормозаготовительная кампания продолжается по всей стране.
На сегодняшний день заготовлено:
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25,9 млн тонн сена – 101,2% от плана;
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2,3 млн тонн сенажа – 100,3% от плана;
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2,9 млн тонн концентрированных кормов – 50,1% от плана;
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1,8 млн тонн силоса;
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3,7 млн тонн соломы.
В целом заготовлено около 89% от запланированного объема кормов.
Как подготовились к возможному дефициту кормов
Для стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страхового запаса АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна.
При необходимости этот резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.
Сколько кормов планируют заготовить
К началу зимне-стойлового периода 2026-2027 годов планируется заготовить:
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25,7 млн тонн сена;
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2,3 млн тонн сенажа;
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2,8 млн тонн силоса;
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4,8 млн тонн соломы;
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5,7 млн тонн концентрированных кормов.
Кто контролирует подготовку к зиме
Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании.
Мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и стабильное прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.
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