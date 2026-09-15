В Казахстане сельхозтоваропроизводители заготовили 36,7 млн тонн кормов всех видов. Это около 89% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период 2026-2027 годов.

Сколько кормов уже заготовили

По оперативным данным акиматов регионов, кормозаготовительная кампания продолжается по всей стране.

На сегодняшний день заготовлено:

25,9 млн тонн сена – 101,2% от плана;

2,3 млн тонн сенажа – 100,3% от плана;

2,9 млн тонн концентрированных кормов – 50,1% от плана;

1,8 млн тонн силоса;

3,7 млн тонн соломы.

В целом заготовлено около 89% от запланированного объема кормов.

Как подготовились к возможному дефициту кормов

Для стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страхового запаса АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна.

При необходимости этот резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.

Сколько кормов планируют заготовить

К началу зимне-стойлового периода 2026-2027 годов планируется заготовить:

25,7 млн тонн сена;

2,3 млн тонн сенажа;

2,8 млн тонн силоса;

4,8 млн тонн соломы;

5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Кто контролирует подготовку к зиме

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании.

Мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и стабильное прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.