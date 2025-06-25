"Кормят страну, но остаются за бортом": сенаторы требуют дать помощь личным подсобным хозяйствам
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В Казахстане личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые обеспечивают значительную часть внутреннего производства мяса и молока, по-прежнему остаются вне системы государственной поддержки. Об этом заявили депутаты Сената на заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передаёт BAQ.KZ.
Сенаторы провели встречу с представителями Министерства сельского хозяйства и Министерства торговли и интеграции, где озвучили острую необходимость реформирования подхода к ЛПХ.
"Личные подсобные хозяйства — это миллионы сельских жителей, которые кормят страну, но фактически остаются за бортом государственной поддержки. Нет четкого правового статуса, нет доступа к субсидиям, нет возможности участвовать в госпрограммах. Именно поэтому они не могут модернизировать своё производство и наращивать объемы", — подчеркнул председатель комитета Али Бектаев.
По словам сенатора Армана Утегулова, сегодня ЛПХ играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Но при этом остаются в стороне от рыночной инфраструктуры: у них нет доступа к организованным каналам сбыта, переработке и финансированию.
"В других странах к ЛПХ давно применяют специальные меры поддержки, ведь это один из устойчивых источников экологически чистой продукции. Нам нужно срочно определить их статус на законодательном уровне и включить в программы господдержки", — добавил он.
Руководитель Центра Института парламентаризма Шолпан Саймова отметила, что эффективное развитие ЛПХ возможно только после создания четкой правовой базы и внедрения механизмов взаимодействия с государственными органами.
По итогам встречи сенаторы поручили профильным министерствам разработать комплексные меры поддержки ЛПХ с учетом их вклада в сельскую экономику и продовольственную безопасность страны.
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