В Казахстане личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые обеспечивают значительную часть внутреннего производства мяса и молока, по-прежнему остаются вне системы государственной поддержки. Об этом заявили депутаты Сената на заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передаёт BAQ.KZ.

Сенаторы провели встречу с представителями Министерства сельского хозяйства и Министерства торговли и интеграции, где озвучили острую необходимость реформирования подхода к ЛПХ.

"Личные подсобные хозяйства — это миллионы сельских жителей, которые кормят страну, но фактически остаются за бортом государственной поддержки. Нет четкого правового статуса, нет доступа к субсидиям, нет возможности участвовать в госпрограммах. Именно поэтому они не могут модернизировать своё производство и наращивать объемы", — подчеркнул председатель комитета Али Бектаев.

По словам сенатора Армана Утегулова, сегодня ЛПХ играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Но при этом остаются в стороне от рыночной инфраструктуры: у них нет доступа к организованным каналам сбыта, переработке и финансированию.

"В других странах к ЛПХ давно применяют специальные меры поддержки, ведь это один из устойчивых источников экологически чистой продукции. Нам нужно срочно определить их статус на законодательном уровне и включить в программы господдержки", — добавил он.

Руководитель Центра Института парламентаризма Шолпан Саймова отметила, что эффективное развитие ЛПХ возможно только после создания четкой правовой базы и внедрения механизмов взаимодействия с государственными органами.

По итогам встречи сенаторы поручили профильным министерствам разработать комплексные меры поддержки ЛПХ с учетом их вклада в сельскую экономику и продовольственную безопасность страны.