Король Бельгии впервые посетит Казахстан с государственным визитом
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Король Бельгии Филипп и Королева Матильда совершат государственный визит в Казахстан с 11 по 14 октября 2026 года. Об этом сообщает посольство РК в королевстве Бельгия, передает BAQ.KZ.
Это будет первый государственный визит бельгийских монархов в Центральную Азию.
Программа визита охватит Астану и Алматы. Запланированы переговоры на высоком уровне, деловые и академические встречи, а также мероприятия в сфере культуры. Визит станет возможностью укрепить сотрудничество между Казахстаном и Бельгией и достичь новых конкретных договоренностей.
Для короля Филиппа предстоящая поездка станет возвращением в страну, которую он ранее посещал трижды в статусе наследного принца. В 2002 и 2009 годах он приезжал на Байконур, чтобы присутствовать при запусках космических миссий с участием бельгийского астронавта Франка Де Винне. В 2010 году Филипп возглавил экономическую миссию в Казахстан.
Космонавтика занимает особое место в истории связей двух стран. В 2009 году Франк Де Винне стал первым европейцем, возглавившим экипаж Международной космической станции. Миссия, в рамках которой он принял командование МКС, началась с запуска с космодрома Байконур.
Бельгия признала независимость Казахстана в 1991 году. Дипломатические отношения были установлены 25 августа 1992 года. Уже в апреле 1993 года Казахстан открыл посольство в Брюсселе — одно из первых своих дипломатических представительств в Европе. Посольство Бельгии в Астане действует с 2006 года.
«За прошедшие годы нам удалось выстроить регулярный политический диалог и прочные связи как между деловыми кругами, так и между гражданами наших стран», — заявил чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Роман Василенко.
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