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Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда посетят Казахстан 11-14 октября

В эти дни состоится 4-е заседание делового совета «Казахстан – Бельгия».

10 Октября 2026, 13:09
АВТОР
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10 Октября 2026, 13:09
10 Октября 2026, 13:09
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11-14 октября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетят Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда, сообщает Акорда.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления многопланового сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Предусмотрено совместное участие Президента Касым-Жомарта Токаева, Короля Филиппа и Королевы Матильды в 4-м заседании делового совета «Казахстан – Бельгия» и Форуме ректоров вузов двух стран, а также в ряде других мероприятий. 

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов. 

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