Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Дэвид Бекхэм на протяжении десятилетий остается символом английского футбола.
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально посвящен в рыцари за выдающийся вклад в развитие футбола и заслуги перед британским обществом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Церемония прошла 4 ноября в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Торжественный ритуал провёл лично король Чарльз III.
На церемонии присутствовали жена Виктория Бекхэм, а также родители спортсмена — Сандра и Дэвид Бекхэмы. Виктория, удостоенная в 2017 году ордена Британской империи за достижения в индустрии моды, разработала и сшила костюм, в котором супруг появился на церемонии.
Получение рыцарского титула стало одним из самых значимых событий в жизни Дэвида Бекхэма, который на протяжении десятилетий остается символом английского футбола и общественной активности.
