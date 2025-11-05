Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально посвящен в рыцари за выдающийся вклад в развитие футбола и заслуги перед британским обществом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Церемония прошла 4 ноября в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Торжественный ритуал провёл лично король Чарльз III.

На церемонии присутствовали жена Виктория Бекхэм, а также родители спортсмена — Сандра и Дэвид Бекхэмы. Виктория, удостоенная в 2017 году ордена Британской империи за достижения в индустрии моды, разработала и сшила костюм, в котором супруг появился на церемонии.

Получение рыцарского титула стало одним из самых значимых событий в жизни Дэвида Бекхэма, который на протяжении десятилетий остается символом английского футбола и общественной активности.