Король Филипп и Королева Матильда познакомились с историей Великой степи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с Королем бельгийцев Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный музей в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Гостям показали экспозиции, посвященные истории и культуре Великой степи. Особое внимание уделили залам золота, где хранятся археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства.

Король Филипп и Королева Матильда увидели знаменитого «Золотого человека» из Иссыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берел, Талды-2, Тақсай и Шілікті.

В зале этнографии гостям представили традиции, быт, материальную и духовную культуру казахского народа.

Отдельной частью программы стала выставка произведений бельгийского художника Джеймса Энсора. Ранее культурное сотрудничество и знакомство казахстанцев с бельгийским искусством назывались одним из направлений нынешнего государственного визита.

В завершение Король и Королева бельгийцев оставили памятную запись в Книге почетных гостей Национального музея.