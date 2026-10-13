Король Филипп и Королева Матильда познакомились с историей Великой степи
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с Королем бельгийцев Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный музей в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Гостям показали экспозиции, посвященные истории и культуре Великой степи. Особое внимание уделили залам золота, где хранятся археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства.
Король Филипп и Королева Матильда увидели знаменитого «Золотого человека» из Иссыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берел, Талды-2, Тақсай и Шілікті.
В зале этнографии гостям представили традиции, быт, материальную и духовную культуру казахского народа.
Отдельной частью программы стала выставка произведений бельгийского художника Джеймса Энсора. Ранее культурное сотрудничество и знакомство казахстанцев с бельгийским искусством назывались одним из направлений нынешнего государственного визита.
В завершение Король и Королева бельгийцев оставили памятную запись в Книге почетных гостей Национального музея.
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