Король Филипп назвал Казахстан важнейшим связующим звеном Евразии

Казахстан рассчитывает наладить практическое партнерство между портами Актау и Курык и бельгийским портовым комплексом Антверпен-Брюгге. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства назвал транспорт и логистику одним из ключевых направлений сотрудничества двух стран. Казахстан сейчас вкладывает средства в модернизацию железных и автомобильных дорог, морских портов и терминалов вдоль Среднего коридора.

– В этом контексте богатый опыт Бельгии как одного из крупнейших логистических центров Европы представляет для нас особую ценность. Мы рассчитываем на установление практического партнерства портового комплекса Антверпен-Брюгге с портами Актау и Курык на Каспийском море. Это позволит открыть более широкие рынки для металлопродукции, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции Казахстана, – сказал Токаев.

На роли Казахстана как транспортного и экономического связующего звена отдельно остановился Король Бельгии Филипп. По его словам, у Брюсселя и Астаны есть все предпосылки для укрепления связей между Европой и Центральной Азией.

– Бельгия, расположенная в самом сердце Европейского Союза, служит воротами на европейский рынок и обладает значительным опытом в сфере технологий, инноваций, чистой энергетики, логистики и международной торговли. Казахстан, в свою очередь, является важнейшим связующим звеном на евразийском пространстве. Благодаря своему уникальному географическому положению и значительным природным ресурсам он превратился в региональный центр торговли, инвестиций и развития зеленой экономики, заняв особое место в мировой экономике. Все это создает естественную основу для взаимодополняющего сотрудничества, – заявил Король.

Обращаясь к бизнесу двух стран, Филипп призвал активнее работать вместе в энергетике, сфере критически важных минералов, транспорте и логистике, финансах и туризме.