Король Филипп подтвердил предстоящий визит в Казахстан

Король Бельгии Филипп подтвердил планы государственного визита в Казахстан.

Король бельгийцев Филипп направил ответное послание Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, выразив благодарность за теплые поздравления по случаю Национального дня Бельгии.

В своей телеграмме бельгийский монарх отметил, что высоко ценит внимание со стороны Главы государства и выразил признательность за направленные ему добрые пожелания.

Кроме того, Король Филипп подчеркнул, что с нетерпением ожидает предстоящего в этом году государственного визита в Казахстан. Визит состоится по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Предстоящая поездка станет важным событием в развитии двусторонних отношений между Казахстаном и Бельгией и позволит укрепить сотрудничество между двумя странами.