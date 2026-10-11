Король Филипп выразил уверенность в успешном проведении предстоящих переговоров
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В зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа Президента Казахстана с высокими гостями.
Глава государства тепло приветствовал визит Короля и Королевы бельгийцев, подчеркнув его историческое значение для укрепления казахско-бельгийских отношений.
– Казахстан очень рад принимать ваш визит. Вы прибыли в исключительно важный период развития нашего государства. В целом, мы успешно развиваемся, растет наша экономика. Без преувеличения можно сказать, что ваш визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям, – отметил Президент.
В свою очередь Король Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в успешном проведении предстоящих переговоров, отметив их значимость для углубления многопланового партнерства двух стран.
– Благодарю Вас за столь теплый прием, который Вы оказали нам с самого начала, уже у трапа самолета, сразу после нашего приземления. Мы очень рады находиться здесь в течение трех полных дней и надеемся как можно ближе познакомиться с Вашей страной, – сказал Король бельгийцев.
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