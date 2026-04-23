Саудовская Аравия поблагодарила Казахстан за поддержку
Послания от руководства страны были направлены Президенту Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступили послания Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает Акорда.
В своих письмах Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц, Премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность Президенту Казахстана за поддержку и солидарность с Королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.
"Король и Наследный принц высоко оценили позицию Казахстана, отражающую глубину отношений между двумя братскими государствами, а также подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо общих интересов", - говорится в сообщении.
В своих письмах они пожелали Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, а народу Казахстана – благополучия и процветания.
