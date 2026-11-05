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Король Иордании Абдалла II прибыл с официальным визитом в Казахстан

5 Ноября 2026, 15:56
АВТОР
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baq.kz 5 Ноября 2026, 15:56
5 Ноября 2026, 15:56
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Фото: baq.kz

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом. У трапа самолета высокого гостя лично встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи была выстроена рота почетного караула.

Из аэропорта лидеры двух стран направились в Акорду, где прошла официальная церемония встречи Короля Иордании.

Визит проходит по приглашению Главы государства.

Это не первый приезд Абдаллы II в Астану. В августе 2025 года Король Иордании уже посещал Казахстан с официальным визитом, тогда в Акорде главы государств провели переговоры. 

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