Король Иордании Абдалла II прибыл с официальным визитом в Казахстан

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом. У трапа самолета высокого гостя лично встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи была выстроена рота почетного караула.

Из аэропорта лидеры двух стран направились в Акорду, где прошла официальная церемония встречи Короля Иордании.

Визит проходит по приглашению Главы государства.

Это не первый приезд Абдаллы II в Астану. В августе 2025 года Король Иордании уже посещал Казахстан с официальным визитом, тогда в Акорде главы государств провели переговоры.