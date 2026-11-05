Король Иордании Абдалла II прибыл с официальным визитом в Казахстан
5 Ноября 2026, 15:56
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5 Ноября 2026, 15:565 Ноября 2026, 15:56
175Фото: baq.kz
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом. У трапа самолета высокого гостя лично встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.
На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи была выстроена рота почетного караула.
Из аэропорта лидеры двух стран направились в Акорду, где прошла официальная церемония встречи Короля Иордании.
Визит проходит по приглашению Главы государства.
Это не первый приезд Абдаллы II в Астану. В августе 2025 года Король Иордании уже посещал Казахстан с официальным визитом, тогда в Акорде главы государств провели переговоры.
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