Король Иордании назвал сферы, в которых намерен расширять сотрудничество с Казахстаном
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Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.
Он подчеркнул, что две страны намерены продолжить выполнение достигнутых договоренностей и расширять сотрудничество.
«Как Вы упомянули, состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону», - заявил Король Иордании.
Абдалла II подтвердил заинтересованность в укреплении взаимодействия с Казахстаном по вопросам региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
По словам монарха, совместное проведение встречи Акабского процесса отражает стремление двух стран сообща отвечать на региональные и глобальные угрозы безопасности.
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