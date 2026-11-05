Король Иордании назвал сферы, в которых намерен расширять сотрудничество с Казахстаном

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.

Он подчеркнул, что две страны намерены продолжить выполнение достигнутых договоренностей и расширять сотрудничество.

«Как Вы упомянули, состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону», - заявил Король Иордании.

Абдалла II подтвердил заинтересованность в укреплении взаимодействия с Казахстаном по вопросам региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

По словам монарха, совместное проведение встречи Акабского процесса отражает стремление двух стран сообща отвечать на региональные и глобальные угрозы безопасности.