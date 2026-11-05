Король Иордании стал первым кавалером ордена Al-Farabi в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Иордании Абдаллу II бен аль-Хусейна орденом Al-Farabi. Монарх стал первым обладателем этой государственной награды. Церемония состоялась в рамках официального визита Короля Иордании в Астану, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил вклад Абдаллы II в укрепление отношений между Казахстаном и Иорданией и подчеркнул символическое значение награды.

«Особенно символично, что именно Вы стали первым кавалером этого ордена. Считаю это историческим событием. Пусть эта высокая награда станет свидетельством искреннего уважения и особого расположения Казахстана к Вам!» - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что орден носит имя выдающегося мыслителя Аль-Фараби, чье наследие занимает особое место в истории науки, литературы и политической мысли.

По словам Главы государства, идеи Аль-Фараби о мудрости, гармонии и единстве продолжают объединять культуры Казахстана и арабских стран.

Касым-Жомарт Токаев назвал Короля Абдаллу II близким другом Казахстана и отметил развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

«Сегодня наше партнерство активно развивается по новым перспективным направлениям, раскрывая колоссальный потенциал обоих государств. Взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, придали мощный импульс сотрудничеству. Я твердо намерен сохранить позитивную динамику и вывести взаимодействие на еще более высокий уровень», - сказал Президент.

Отдельно Глава государства остановился на международной инициативе «Акабский процесс», направленной на укрепление безопасности.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что 6 ноября в Астане состоится саммит в рамках этой инициативы. Казахстан и Иордания совместно организуют встречу, посвященную вопросам безопасности искусственного интеллекта.

В ответ Король Иордании наградил Президента Казахстана

Абдалла II бен аль-Хусейн вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду Иордании, орден al-Hussain ibn Ali.

Президент Казахстана поблагодарил монарха за оказанную честь и отметил, что воспринимает награду как признание дружбы между двумя государствами.

«Я рассматриваю эту высокую награду не только как признание своих личных заслуг, но прежде всего как свидетельство крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Она является ярким признанием тесных и последовательно укрепляющихся связей между Казахстаном и Иорданией. Я высоко ценю Вашу личную приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Орден al-Hussain ibn Ali учрежден в 1949 году Королем Иордании Абдаллой I бен аль-Хусейном в честь своего отца, шерифа Мекки Хусейна бен Али, жившего в 1853–1931 годах.

Награда считается высшим знаком государственного признания в Иордании. Ее вручение Президенту Казахстана подчеркивает высокий уровень политического доверия и взаимного уважения между двумя странами.