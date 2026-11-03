Король Великобритании не станет извиняться за работорговлю — Букингемский дворец
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Британский король Карл III во время турне по странам Карибского бассейна выступит перед лидерами Содружества с речью о трансатлантической работорговле. Однако официальных извинений от имени британского государства монарх приносить не будет. Об этом сообщает BBC.
В Букингемском дворце пояснили, что вопросы официальных извинений и возможных компенсаций относятся прежде всего к компетенции правительства. Король действует по его рекомендации и не может самостоятельно объявлять о таких политических решениях.
В своём выступлении Карл III намерен признать тяжёлые последствия работорговли и выразить сожаление о страданиях прошлого. Однако это не будет официальным извинением от имени государства.
Между тем премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что открыт к обсуждению призывов принести официальные извинения за роль страны в работорговле. Он предложил начать структурированный диалог с пострадавшими сообществами, но исключил выплату финансовых репараций.
По мнению Бернема, нынешние поколения британцев не должны нести ответственность за исторические преступления, в которых лично не участвовали.
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