Король Великобритании не станет извиняться за работорговлю — Букингемский дворец

Британский король Карл III во время турне по странам Карибского бассейна выступит перед лидерами Содружества с речью о трансатлантической работорговле. Однако официальных извинений от имени британского государства монарх приносить не будет. Об этом сообщает BBC.

В Букингемском дворце пояснили, что вопросы официальных извинений и возможных компенсаций относятся прежде всего к компетенции правительства. Король действует по его рекомендации и не может самостоятельно объявлять о таких политических решениях.

В своём выступлении Карл III намерен признать тяжёлые последствия работорговли и выразить сожаление о страданиях прошлого. Однако это не будет официальным извинением от имени государства.

Между тем премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что открыт к обсуждению призывов принести официальные извинения за роль страны в работорговле. Он предложил начать структурированный диалог с пострадавшими сообществами, но исключил выплату финансовых репараций.

По мнению Бернема, нынешние поколения британцев не должны нести ответственность за исторические преступления, в которых лично не участвовали.