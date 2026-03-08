В Казахстане facility management — это бизнес, где преимущественно правят мужчины. Крупные тендеры на миллионы, сложные промышленные объекты, нефтезаводы, банки, бизнес-центры. Здесь часто заключают сделки за закрытыми дверями, договариваются «по-мужски», иногда с серыми схемами и откатами. В этой среде Акмарал Имашева выбрала другой путь — честный, прозрачный, человеческий. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Акмарал начала с бригады из 3 человек, а сегодня управляет компанией, в которой создано более 2500 рабочих мест. Компания обслуживает объекты по всей стране, вносит вклад в успех своих заказчиков обеспечивая благоприятную и безопасную среду для труда, развивает женское предпринимательство. В 2024 году получила премию EY «Предприниматель года» в номинации «Социально значимое предпринимательство». Жюри единогласно отметило: сильная репутация, управление несколькими тысячами сотрудников, стойкость и роль ролевой модели для женщин-лидеров.

Акмарал говорит просто и искренне: «Моей главной составляющей успеха считаю наших людей. Во главе и в почёте у нас люди: от клинеров, дворников, сантехников, электриков и инженеров до менеджерского состава».

От села до столицы: начало пути

Акмарал родилась в небольшом селе. Мама — учительница, папа — врач. С детства она помогала по дому, училась хорошо и мечтала о больших возможностях. «Я точно знала: не хочу доить коров и вести скучную жизнь. Она хотела большего - строить свою судьбу в столице - тогда еще в Алма Ате». В старших классах на летних каникулах подрабатывала санитаркой в детском саду. Это было ее секретом – одноклассники не знали. На заработанные деньги покупала модные обновки к школе. Начало 90-х, страна только приобрела независимость, менялась валюта, закрывались предприятия и открывались новые бизнесы. Поступив в университет на коммерческое отделение, пришлось зарабатывать и оплачивать обучение. Это закалило характер: не жаловаться, трудиться, двигаться вперёд.

Создав семью, к 30 годам она уже была мамой двоих детей, работала по найму и почувствовала стеклянный потолок. Денег хватало только на выживание. «Я поняла: не хочу дальше жить в ограничениях. Решила рискнуть. Если получится — хорошо. Если нет — хотя бы попробовала».

В 2007 году она зарегистрировала компанию и начала с частных уборок квартир в Алматы. Тогда как раз шёл бум новостроек — уборка после ремонта стала востребованной. Заказы были сезонными, нестабильными, были случаи, когда заказчики получив услугу не хотели платить. Но Акмарал не сдавалась.

Первый прорыв и принцип «никаких откатов»

Через пару лет она сменила стратегию и вышла на корпоративный сектор. Первый крупный клиент — торговый центр. Акмарал пришла на тендер, сделала презентацию и честно сказала: «Я буду очень дорожить вашим объектом, сделаю все, чтобы обеспечить порядок и не подведу». Ей поверили. Это стало фундаментом.

Компания росла: банки, бизнес-центры, промышленные объекты. Услуги расширялись — от профессионального клининга до стирки спецодежды, сантехники, электрики, развозки персонала, ресепшн, администрирования и даже техобслуживания инженерных сетей. Сегодня Top Service Group (topsg.kz) — полноценный facility management по всей стране.

Но главный принцип остался нерушимым: никаких коррумпированных тендеров. «Предложения поступали неоднократно. Я всегда отказывалась. Это моя гражданская позиция и кодекс предпринимателя. Лучшая реклама — довольные клиенты и сарафанное радио. Более 50 % заказчиков — многолетние партнёры».

Люди — сердце компании

Акмарал повторяет снова и снова: успех — в людях. «Мы гордимся, что сотрудники работают по 5, 10 и больше лет. Наша задача — не только организовать процессы, но и выполнять обязательства как работодатель: зарплата день в день, соцпакет, обучение, эмоциональная стабильность, применение лучших технологий нашей сферы».

Большая часть команды — женщины: многодетные мамы, пенсионерки-«апашки», к которым особое уважение. Профессия клинера в нашей стране до сих пор считается непрестижной и низкооплачиваемой. Акмарал ставит цель изменить это: облегчить тяжёлый физический труд (механизация, оборудование), не снижая качества, повысить значимость профессии. «Мы хотим, чтобы в Казахстане уважали рабочие профессии, была достойная оплата труда».

Со своей командой она развивает патриотизм, обучает сотрудников относиться к работе ответственно и с душой.

Женщина в «мужском» мире

Среди крупных facility-компаний Акмарал — одна из немногих (возможно, единственная) женщин-основательниц. «Конкурировать с мужчинами непросто — у них жёсткие правила игры. Но женщины могут вести крупный бизнес не хуже. У нас такой же мозг, если не больше ответственности».

Она скромная, не любит самопиар, но понимает: о компании нужно рассказывать. Участвует в программах ЕБРР «Женщины в бизнесе», была менти, потом стала ментором. Активный член Ассоциации деловых женщин Казахстана, соучредитель QAZPROPERTY.

Миссия простая и глубокая: «Быть надёжным партнёром, предоставлять сервис с душой и высокой ответственностью. Хотим, чтобы казахстанский бизнес и инвесторы получали facility management по международным стандартам — без компромиссов по чистоте, безопасности и порядку».

20 лет впереди: трансформация и рост

В 2027 году компании исполнится 20 лет. Акмарал смотрит в будущее: удержать позиции, еще больше вырасти, гибко меняться по требованию рынка и совершенствоваться. Бизнес — живой организм, постоянно требует новизны, новых подходов, трансформации и роста.

В отрасли, где легко сломаться или «сыграть по понятиям», Акмарал доказывает: бизнес можно строить устойчиво, прозрачно, профессионально — и это работает. Годы контрактов, лояльная команда, доверие рынка, и даже ошибки - это ее путь.

Чистота начинается с чистых намерений. Порядок — с порядка в голове и сердце.

Акмарал Имашева — не просто бизнесвумен. Она — пример того, что женщина из села может построить большую компанию, оставаясь честной, заботливой и человечной.

Тек қана алға, Акмарал! Успехов всей вашей команде! Вы вдохновляете тысячи казахстанцев.