Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска
Сегодня 2026, 09:47
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска на Тенерифе (Испания), передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление королевского дворца.
В заявлении говорится, что 89-летнего монарха лечат от инфекции и обезвоживания, его состояние хорошее.
На Тенерифе отправляется личный врач короля. Обновленную информацию о состоянии здоровья Харальда V королевский дворец обещает опубликовать 25 февраля, после оценки ситуации.
