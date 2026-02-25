Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска на Тенерифе (Испания), передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление королевского дворца.



В заявлении говорится, что 89-летнего монарха лечат от инфекции и обезвоживания, его состояние хорошее.

На Тенерифе отправляется личный врач короля. Обновленную информацию о состоянии здоровья Харальда V королевский дворец обещает опубликовать 25 февраля, после оценки ситуации.