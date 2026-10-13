Королю Филиппу и Королеве Матильде показали казахских скакунов

Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда во время государственного визита продолжают знакомство с традициями и культурой Казахстана. В резиденции Президента им показали чистокровных лошадей и элементы национальных конных игр, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Королевской чете рассказали о происхождении скакунов и особенностях ухода за ними.

Гостям также продемонстрировали элементы традиционных казахских конных игр, которые занимают особое место в культуре и истории степного народа.

Визит Короля Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан проходит с 11 по 14 октября. В программу поездки вошли встречи на высшем уровне, деловые и научные мероприятия, а также знакомство с историческим и культурным наследием страны.