Животное на свободном выпасе напало на четырехлетнюю девочку в селе Калкаман, передает BAQ.KZ.

К участковому инспектору полиции обратился отец девочки о принятии мер к владелице коровы, которая бесхозно паслась и забодала ребенка

"Девочка играла с другими детьми в песочнице. Несколько коров бесхозно паслись по селу, а когда две соседки хотели отогнать их с огорода и закрыть калитку, одна корова подошла к песочнице, где подняла ребёнка на рога, затем отбросила. На помощь подбежала соседка и отогнала животное. Сразу была вызвана скорая помощь и полиция", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.

Правоохранители установили хозяйку коровы и привлекли ее ответственности за нарушение правил выпаса скота с наложением штрафа. С ней провели беседу о недопущении впредь подобных нарушений.

Отмечается, что потерпевшая сторона оставляет за собой право обратиться в гражданском порядке в суд за возмещением материального и морального ущерба.

Полиция призывает владельцев сельскохозяйственных животных: не оставляйте скот без присмотра и ответственно подходите к организации выпаса, все имеющееся поголовье необходимо поставить на учет в сельских акиматах, произвести таврирование, чипирование.