Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о хищении "противопаводковых" средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Апелляционной коллегией Акмолинского областного суда 7 ноября 2025 года оставлен без изменений обвинительный приговор в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района и двух подрядных организаций. Они признаны виновными в хищении более 300 млн тенге, выделенных из резервного фонда Правительства для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей, проживающих в зоне подтопления.

Дело расследовалось специальными прокурорами Акмолинской области. Организатор преступления, Серикбаев А.Ж., осужден по статье о хищении в особо крупном размере и получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью. Директор подрядной компании Орлов Р.О. признан виновным в хищении и легализации имущества, добытого преступным путем, и приговорён к 7 годам 6 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать материально-ответственные должности.

Руководитель Отдела строительства Каранагаев С.Т. осужден за хищение бюджетных средств к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В судебном решении подчёркивается, что лица, осуждённые за коррупционные преступления, не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Приговор демонстрирует решимость государственных органов Казахстана бороться с коррупцией и пресекать злоупотребления бюджетными средствами, особенно средствами, предназначенными для защиты граждан в зонах чрезвычайных ситуаций.