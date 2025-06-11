Суд города Тараза признал виновными в коррупционных преступлениях руководителя Департамента экологии по Жамбылской области Смагулова, а также заместителя генерального директора ТОО "Таразский металлургический завод" Полатбекова и эколога предприятия Асана, передает BAQ.KZ.

Как установлено судом, Смагулов получил взятку от представителей завода за общее покровительство и возможность устранения нарушений, выявленных в ходе экологической проверки. Полатбеков и Асан, в свою очередь, признаны виновными в даче взятки должностному лицу.

Все трое осуждены к штрафам на общую сумму 24 миллиона тенге. Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в организациях квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в соответствии с Конституцией Казахстана и Уголовно-процессуальным кодексом, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.