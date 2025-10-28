Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности проводит досудебные расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в КНБ, следственные мероприятия осуществляются в отношении руководителя Управления общественного развития региона. По данным следствия, он в сговоре с подчинённым похитил бюджетные средства в размере 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.
Кроме того, расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
По санкции суда оба подозреваемых взяты под стражу.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.