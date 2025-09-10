В Мажилисе обсудили основные направления, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании народу Казахстана. Спикер палаты Ерлан Кошанов подчеркнул, что Парламенту предстоит масштабная работа по законодательному сопровождению инициатив Главы государства, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, высокая оценка работы депутатов, прозвучавшая в Послании, станет дополнительным стимулом для парламентского корпуса.

"Президент вновь отметил работу депутатского корпуса, выразил признательность Парламенту за вклад в масштабные реформы. Это придаст нам еще больший импульс для законотворческой деятельности", – отметил Кошанов.

Спикер остановился на ключевых задачах, поставленных главой государства.

Прежде всего речь идёт о цифровизации и применении искусственного интеллекта. В Мажилисе уже начата работа над Цифровым кодексом и законом "Об искусственном интеллекте". Депутаты должны принять документы до конца года.

Ещё одним приоритетом станет обновление банковского законодательства. Действующему закону "О банках и банковской деятельности" исполнилось 30 лет. Новый законопроект, по словам Кошанова, должен сделать финансовый сектор более гибким и открытым для инноваций, одновременно обеспечивая защиту интересов граждан.

Особое внимание уделено проекту Alatau City – будущему деловому и инновационному центру Казахстана. Для него предстоит разработать отдельный закон о специальном статусе города.

В числе других направлений спикер выделил вопросы кибербезопасности, защиту интересов отечественных производителей в рамках ЕАЭС, а также земельные реформы. Он напомнил, что в госсобственность возвращено 13,5 млн га сельхозземель, которые должны быть введены в оборот через прозрачные электронные конкурсы.

До конца года депутаты также должны завершить работу над Строительным кодексом.

Отдельно Кошанов остановился на инициативе Президента о переходе к однопалатному Парламенту. Он подчеркнул, что это не спонтанное решение, а часть последовательных политических реформ.

"Важно понимать, что это глубокая институциональная реформа. Мы проведём всестороннее обсуждение с участием экспертов, партий и гражданского общества. Подобная практика существует во многих странах мира", – сказал спикер.

В завершение он отметил, что главная цель всех преобразований – интересы граждан.