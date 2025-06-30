В Астане началось совместное заседание палат Парламента. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подводит итоги сессии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ерлан Кошанов отметил, что сессия прошла в духе конструктивной парламентской культуры, а принятые решения стали важным шагом в социально-экономическом развитии страны.

В ходе сессии было рассмотрено 158 законопроектов, из которых 80 были приняты. Основное внимание законодатели уделили социальной политике: порядка 40% государственных расходов направлено на решение вопросов образования, здравоохранения и социальной поддержки. Повышены базовые пенсии, увеличены стипендии, расширены меры по обеспечению качественной питьевой водой в сельской местности.

Особое внимание было уделено налоговой реформе. Приняты новые нормы, направленные на справедливое распределение налоговой нагрузки: введены прогрессивные ставки подоходного налога, предусмотрены льготы для малоимущих граждан. Также Парламент одобрил инициативы по снижению налогов на отечественные лекарства, медицинские услуги и печатную продукцию.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что сессия стала отражением нового подхода к формированию эффективного, открытого и ответственного парламентаризма.