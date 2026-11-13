Кошанов поручил решить проблему 625 дольщиков в Актюбинской области

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов поручил разобраться с проблемой 625 дольщиков в Актюбинской области. Вопрос подняли во время личного приёма граждан, который прошёл 12 ноября в Астане. На встрече также обсудили поддержку семей с детьми с инвалидностью, выплату алиментов и строительство социальных объектов, передаёт BAQ.KZ.

Жительница Актюбинской области Жамиля Кылаубаева рассказала о нарушениях прав дольщиков со стороны строительных компаний. По её словам, 625 пострадавших граждан столкнулись с проблемой регистрации договоров.

Ерлан Кошанов поручил акимату Актюбинской области совместно с Министерством промышленности и строительства оперативно внести необходимые изменения в нормативные правовые акты и в кратчайшие сроки решить вопрос.

Фонд для выплаты алиментов и помощь семьям

На приёме обсудили несколько инициатив, которые могут затронуть интересы семей по всей стране.

В частности, Аслан Абдильдин предложил создать фонд предварительной выплаты алиментов «Бала қоры». Предполагается, что такой механизм позволит рассмотреть возможность поддержки детей в ситуациях, когда алименты не поступают вовремя.

Пока речь идёт только об инициативе. Конкретный механизм работы фонда и источники его финансирования не представлены. Предложение предстоит изучить с учётом действующего законодательства.

Ещё одну инициативу озвучила Асия Тикеева. Она предложила запустить пилотную программу поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Программа предусматривает психологическую помощь родителям, гранты для поддержки предпринимательских инициатив матерей, а также создание региональных центров на базе неправительственных организаций.

Кошанов предложил рассмотреть эту инициативу на заседании Комиссии по социальной политике Қазақстан Халық Кеңесі, которую возглавляет Ляззат Калтаева. Представители профильных министерств также сообщили, что изучат предложение.

Что построят в жилом массиве Кирпичный в Астане

Жительница столицы Карлыгаш Набиуллина подняла вопрос о нехватке социальных объектов в жилом массиве Кирпичный.

Она обратилась с просьбой построить физкультурно-оздоровительный комплекс, государственный детский сад и адаптационный центр.

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов сообщил, что строительство всех трёх объектов предусмотрено планом на 2027 год.

Школьникам хотят помочь с выбором профессии

На встрече также обсудили повышение престижа рабочих профессий и раннюю профессиональную ориентацию молодёжи.

Адильбек Сагынаев предложил разработать комплексную программу, которая поможет школьникам раньше знакомиться с различными профессиями, а также будет способствовать укреплению уважения к труду и преемственности поколений.

Кошанов отметил, что эта тема уже обсуждалась на заседании Қазақстан Халық Кеңесі. Для дальнейшей работы решено создать межведомственную группу под руководством заместителя председателя Совета Ляззат Шынгысбаевой.

Помимо этого, во время приёма граждане поднимали вопросы обеспечения жильём, долговой нагрузки и защиты добросовестных заёмщиков.

По итогам встречи обращения и предложения передали на дальнейшее рассмотрение. Возможные решения будут прорабатываться совместно с уполномоченными государственными органами.