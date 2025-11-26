Официальный визит делегации Мажилиса во главе с Ерланом Кошановым в Марокко укрепил межпарламентский диалог и открыл новые перспективы для экономического сотрудничества, торговли и развития транспортных маршрутов между двумя странами, передает BAQ.kz.

Группа депутатов Мажилиса во главе с Председателем Палаты Ерланом Кошановым посетила Королевство Марокко с официальным визитом по приглашению главы Палаты представителей Парламента страны.

В ходе визита состоялись встречи с Председателем Палаты представителей Рашидом Талби Аль-Алами, главой Палаты советников Мухаммедом Ульд Ар-Рашидом, а также Премьер-министром Марокко Азизом Аханнушем.

На переговорах с Рашидом Талби Аль-Алами был обсуждён широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Ерлан Кошанов передал тёплые приветствия Президента Казахстана Королю Мухаммеду VI и подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Марокко выстроили прочные отношения во многих сферах, включая парламентский диалог.

Фото: Ж. Жұмабекова

Спикер Мажилиса призвал к активному обмену законодательным опытом между комитетами, группами дружбы и аппаратами парламентов. Он также проинформировал марокканскую сторону о проводимых политических реформах в Казахстане и предстоящих изменениях в работе Парламента.

Рашид Талби Аль-Алами высоко оценил политические преобразования в Казахстане и выразил готовность укреплять сотрудничество, подчеркнув, что Марокко может стать для Казахстана "воротами в Африку".

На встрече с Председателем Палаты советников Мухаммедом Ульд Ар-Рашидом стороны отметили важность визитов высокого уровня и исторический фундамент отношений, заложенный в 2014 году обменом визитами руководителей парламентов двух стран. Марокканская сторона выразила уверенность в расширении контактов и укреплении межпарламентского взаимодействия.

Фото: Ж. Жұмабекова

Особое внимание на переговорах с Премьер-министром Марокко Азизом Аханнушем было уделено экономике. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота, сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также развитие маршрута "Срединный коридор". Рассматривались вопросы партнёрства в образовании, здравоохранении, туризме и культуре.

В этом году между Казахстаном и Марокко начал действовать безвизовый режим, также рассматривается запуск прямых авиарейсов, что, по словам участников встреч, создаёт благоприятные условия для сближения народов.