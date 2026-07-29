Кошербаев и Рубио обсудили визит Токаева в США и ситуацию вокруг КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК. Во время беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства Казахстана и США.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили подготовке предстоящего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты для участия в саммите G20. Кроме того, Ермек Кошербаев и Марко Рубио подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.

Другие детали телефонного разговора в Министерстве иностранных дел Казахстана не раскрыли.