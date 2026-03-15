Кошербаев призвал казахстанцев воздержаться от поездок за рубеж и отдыхать внутри страны
Глава МИД посоветовал рассмотреть Бурабай, Алматы и Катон-Карагай вместо зарубежных курортов.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев призвал граждан страны с осторожностью относиться к поездкам за границу и по возможности рассматривать отдых внутри страны, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы МИД, в нынешней международной обстановке поездки за рубеж могут сопровождаться различными рисками.
«Я бы сейчас не рекомендовал ехать за границу. Как говорится, береженого Бог бережет. Никто не знает, что может произойти в любой момент. Потом сами будете жалеть», — сказал Ермек Кошербаев.
Министр отметил, что казахстанцам стоит обратить внимание на внутренний туризм.
«Отдыхать можно и в Казахстане. Кто-то поедет в Бурабай, кто-то — в Алматы. Например, в Восточном Казахстане, в Катон-Карагае проходят различные туристические фестивали», — отметил он.
При этом Кошербаев подчеркнул, что многие казахстанцы выбирают популярные зарубежные направления, такие как Таиланд, Вьетнам или Мальдивы.
«Но и в Казахстане есть немало красивых мест для отдыха», — добавил глава МИД.
По его словам, Министерство иностранных дел уже неоднократно предупреждало граждан о возможных рисках и призывает учитывать ситуацию перед поездками за границу.
Самое читаемое
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции