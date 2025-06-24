Заместитель Премьер-Министра РК Ермек Кошербаев прокомментировал дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба "Барыс". Он заявил, что окончательные выводы можно делать только после завершения расследования и напомнил о принципе презумпции невиновности, передаёт BAQ.KZ.

"Правоохранительные органы разберутся. Я прочитал об этом так же, как и вы. Пока нет решения суда, действует презумпция невиновности. Нельзя сразу утверждать, что человек виновен, если заведено уголовное дело. Каждый имеет право на защиту. Наверняка у следствия были основания для открытия дела — просто так они не возбуждаются. Но, давайте дождёмся итогов, разные обстоятельства бывают", — отметил Ермек Кошербаев.

Напомним, Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего руководства ХК "Барыс". Об этом BAQ.KZ сообщили в Агентстве в ответ на официальный запрос редакции.