Вице-премьер Ермек Кошербаев на брифинге в Правительстве сообщил о первых итогах реализации национального проекта по модернизации сельского здравоохранения, инициированного по поручению Президента. По его словам, в стране наблюдается стабильное снижение показателей материнской и младенческой смертности, а также улучшение лекарственного обеспечения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Уже сейчас завершено строительство более 500 объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще свыше 140 сельских амбулаторий", – заявил Кошербаев.

Он отметил, что лично посещал строительные площадки в регионах и проверял наличие медицинских складов и уровень оснащения будущих учреждений.

"В целом можно говорить о повышении доступности медицинской помощи для сельского населения", – подчеркнул он.

Масштабный нацпроект направлен на устранение дисбаланса в оказании медицинских услуг между городом и селом, укрепление первичного звена и улучшение качества жизни в отдаленных районах страны.