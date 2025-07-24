Кошербаев: В селах снижается младенческая и материнская смертность
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-премьер Ермек Кошербаев на брифинге в Правительстве сообщил о первых итогах реализации национального проекта по модернизации сельского здравоохранения, инициированного по поручению Президента. По его словам, в стране наблюдается стабильное снижение показателей материнской и младенческой смертности, а также улучшение лекарственного обеспечения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Уже сейчас завершено строительство более 500 объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще свыше 140 сельских амбулаторий", – заявил Кошербаев.
Он отметил, что лично посещал строительные площадки в регионах и проверял наличие медицинских складов и уровень оснащения будущих учреждений.
"В целом можно говорить о повышении доступности медицинской помощи для сельского населения", – подчеркнул он.
Масштабный нацпроект направлен на устранение дисбаланса в оказании медицинских услуг между городом и селом, укрепление первичного звена и улучшение качества жизни в отдаленных районах страны.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи