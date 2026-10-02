Кошка Карла Лагерфельда не получила его €260-миллионное наследство

Любимая кошка знаменитого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда Чупетт не вошла в список его наследников. Спустя семь лет после смерти модельера стало известно, кому досталось его состояние, оцениваемое примерно в €260 млн. Наследниками названы многолетний ассистент Лагерфельда Себастьян Жондо, его крестник Хадсон Кроэниг, отец крестника — модель Брэд Кроэниг — и бывшая муза дизайнера Батист Джабикони.

При жизни Лагерфельд неоднократно рассказывал о своей привязанности к Чупетт. Кошка путешествовала с ним на частном самолёте и в Rolls-Royce. За ней ухаживали две личные горничные, повар и телохранитель, а её дни рождения отмечали роскошными вечеринками. После смерти дизайнера Чупетт осталась у бывшей домработницы Лагерфельда Франсуазы Касот в Париже.

По французскому законодательству животные не могут напрямую получать наследство. При этом Лагерфельд заранее предусмотрел средства на содержание кошки. Кроме того, Касот получила дом с садом в пригороде Парижа.