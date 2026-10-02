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Кошка Карла Лагерфельда не получила его €260-миллионное наследство

2 Октября 2026, 05:23
АВТОР
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2 Октября 2026, 05:23
2 Октября 2026, 05:23
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Любимая кошка знаменитого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда Чупетт не вошла в список его наследников. Спустя семь лет после смерти модельера стало известно, кому досталось его состояние, оцениваемое примерно в €260 млн. Наследниками названы многолетний ассистент Лагерфельда Себастьян Жондо, его крестник Хадсон Кроэниг, отец крестника — модель Брэд Кроэниг — и бывшая муза дизайнера Батист Джабикони.  

При жизни Лагерфельд неоднократно рассказывал о своей привязанности к Чупетт. Кошка путешествовала с ним на частном самолёте и в Rolls-Royce. За ней ухаживали две личные горничные, повар и телохранитель, а её дни рождения отмечали роскошными вечеринками.  После смерти дизайнера Чупетт осталась у бывшей домработницы Лагерфельда Франсуазы Касот в Париже.

По французскому законодательству животные не могут напрямую получать наследство. При этом Лагерфельд заранее предусмотрел средства на содержание кошки. Кроме того, Касот получила дом с садом в пригороде Парижа.

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