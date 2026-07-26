Космический корабль «Союз МС-28» с экипажем МКС приземлился в области Улытау

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в Казахстане, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Роскосмос».

Посадка состоялась в районе Жезказгана Улытауской области в 16:27 по времени Астаны. На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В «Роскосмосе» сообщили, что утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет», после чего спускаемый аппарат успешно вошел в атмосферу и приземлился в заданном районе.

«Сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме», — отметили в государственной корпорации.

После приземления экипаж был эвакуирован из спускаемого аппарата и передан специалистам для дальнейших процедур.