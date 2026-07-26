Космический корабль «Союз МС-28» с экипажем МКС приземлился в области Улытау
На Землю вернулись два космонавта «Роскосмоса» и астронавт NASA.
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Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в Казахстане, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Роскосмос».
Посадка состоялась в районе Жезказгана Улытауской области в 16:27 по времени Астаны. На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
В «Роскосмосе» сообщили, что утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет», после чего спускаемый аппарат успешно вошел в атмосферу и приземлился в заданном районе.
«Сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме», — отметили в государственной корпорации.
После приземления экипаж был эвакуирован из спускаемого аппарата и передан специалистам для дальнейших процедур.
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