Космонавты Роскосмоса, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили сотрудников и ветеранов МЧС Республики Казахстан с 30-летием ведомства, передает BAQ.KZ.

Тёплые слова поддержки с орбиты Земли передали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. В своём обращении они отметили мужество, самоотверженность и высокий профессионализм казахстанских спасателей, которые ежедневно стоят на защите жизни и безопасности людей.

Космонавты пожелали сотрудникам и ветеранам МЧС благополучия, крепкого здоровья и новых достижений, подчеркнув, что их служба является примером ответственности, сплочённости и силы духа.

Поздравление с борта МКС стало символом уважения и признательности к важной и опасной работе спасателей Казахстана.